Milan, brutta tegola in attacco: si ferma Leao per almeno tre partite

Il Milan perderà Rafa Leao per almeno tre partite. L’attaccante rossonero si è infortunato con la nazionale portoghese Under 21 e ieri dopo avere effettuato gli esami strumentali il club ha comunicato che il giocatore ha riportato una lesione al muscolo bicipite femorale della coscia destra. Un nuovo esame di controllo verrà effettuato fra 10 giorni. Ciò significa che Leao salterà almeno 3 partite. Sarà assente contro Napoli, Lille e Fiorentina. Dopodiché ci saranno nuovi controlli per valutare lo stato di guarigione e poi si stabiliranno i tempi di recupero. Dunque è costata cara la nazionale per Leao, che al Milan stava vivendo un ottimo avvio di stagione grazie ai gol e agli assist che ha collezionato fino alla sosta. Il portoghese poteva essere un’arma importante per il Milan proprio per le sue caratteristiche da giocatore rapido e tecnico, ma fortunatamente per Stefano Pioli la squadra in quel reparto ha diversi validi interpreti. In primis Ante Rebic, che giocherà titolare contro il Napoli, poi i rossoneri potrebbero contare sul norvegese Hauge, e Pioli in diverse occasioni ha inserito nello stesso ruolo pure Krunic. Dunque non mancano le soluzioni alternative nella posizione di esterni sinistro d’attacco, ma la perdita di Leao resta importante perché il giocatore finalmente iniziava ad esprimersi nel migliore dei modi e con una certa continuità.