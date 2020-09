Milan, buon compleanno all'ex Carlo Cudicini!

Il 6 settembre 1973 a Milano nasce Carlo Cudicini, ex portiere italiano con un passato in rossonero. Figlio di Fabio Cudicini, ex estremo difensore del Milan dal 1967 al 1972, Carlo ha disputato tutte le giovanili in rossonero per poi, in prima squadra, scendere in campo per tre volte, Gran parte della sua carriera, infatti, Cudicini l'ha trascorsa in Inghilterra con il Chelsea con cui è sceso in campo per 216 occasioni.