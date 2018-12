Milan, buon impatto di Castillejo quando è entrato in campo

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, ieri sera contro il Torino, Samu Castillejo, che ha visto poco il campo nelle ultime settimane, ha avuto un buon impatto dopo essere subentrato al posto di un deludente Calhanoglu. Anche Rino Gattuso, nel post-partita, si è detto soddisfatto per come è entrato in campo lo spagnolo: "Castillejo? Sono contento per come è entrato e per quello che ha dato alla squadra. Calhanoglu invece ha fatto un po’ di fatica, come qualcun altro, e non si è espresso al massimo".