Milan, buona la prima da centrale di Abate: "Sono sempre a disposizione"

Ieri sera all'Olimpico contro la Lazio, Rino Gattuso è stato costretto a schierare Ignazio Abate come centrale di difesa e lui, nonostante fosse la prima volta in quel ruolo, ha risposto con una buona prestazione. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che riporta anche le parole del terzino milanista nel post-partita: "Era la mia prima partita da centrale, me la sono cavata, ma ho tanto da migliorare. In emergenza sarei ancora a disposizione per questo ruolo. È il minimo per questi colori".