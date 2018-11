Milan, buone notizie dall’infermeria

Per una volta - una rarità di questi tempi - dall’infermeria del Milan arrivano buone notizie. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Calabria e Calhanoglu sono recuperati. Il giovane terzino, fermo dal match con la Sampdoria del 28 ottobre per una distorsione alla caviglia, e il centrocampista turco, tormentato da un ematoma al piede, ieri si sono regolarmente allenati con il resto del gruppo a Milanello.