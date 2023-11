Milan, buone notizie per Pioli: Calabria e Pulisic sono tornati in gruppo e saranno titolari contro la Fiorentina

Ieri sono arrivate due buone notizie per il Milan e per Stefano Pioli: Davide Calabria e Christian Pulisic hanno lavorato per tutta la seduta in gruppo e dunque sono recuperati. Il terzino italiano e l'attaccante esterno americano saranno quindi titolari sabato sera a San Siro contro la Fiorentina. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.