Milan, buone notizie per Pioli: Calabria, Leao e Rebic verso il pieno recupero

Il 30 dicembre il Milan riprenderà a lavorare a Milanello. Come riporta Tuttosport, mister Pioli potrebbe ricevere alcuni regali di Natale in differita. Calabria, Leao e Rebic, infatti, sono alle fasi finali dei loro rispettivi programmi di recupero e dovrebbero essere a disposizione per la prima partita del 2022 che i rossoneri disputeranno contro la Roma. Così come Ibrahimovic, che ha saltato la partita di Empoli a causa di un sovraccarico al ginocchio sinistro. Anche Giroud sta lavorando con grande intensità per recuperare quello stato di forma che aveva raggiunto prima di contrarre il Covid.