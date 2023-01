Milan, buoni segnali (finalmente) da De Ketelaere

MilanNews.it

Ieri a Salerno sono finalmente arrivati buoni segnali da Charles De Ketelaere, entrato in campo nella ripresa al posto di Brahim Diaz: il belga è stato impiegato prima da trequartista e poi da prima punta quando è uscito Olivier Giroud. L'ex Bruges è andato vicino anche al gol, ma in un paio di occasioni gli è mancata la cattiveria giusta per segnare. E' anche vero però che ha effettuato due tiri in porta che a novembre non si sarebbero visti. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.