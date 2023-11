Milan, c'è un diffidato tra i rossoneri che rischia di saltare il Frosinone

Il Milan tornerà in campo, in campionato, questo sabato sera alle 20.45 quando a San Siro verrà a far visita la Fiorentina. Tra le fila dei rossoneri c'è un giocatore diffidato che, se ammonito contro i viola, salterà la sfida successiva di campionato contro il Frosinone. Si tratta del centrocampista Yunus Musah che già salterà per squalifica - sempre per somma di ammonizioni in più partite - la gara di Champions League contro il Borussia Dortmund.