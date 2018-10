Milan, caccia al 4° posto: oggi può partire un nuovo campionato

Se il Milan dovesse vincere stasera contro il Genoa, la squadra di Gattuso aggancerebbe il quarto posto con la Lazio a quota 18 punti. I rossoneri inizierebbero, metaforicamente, una nuova stagione, un nuovo campionato. Fino ad ora la formazione allenata da Gattuso ha vissuto tanti alti e bassi, e la posizione in graduatoria è sempre stata al di sotto delle aspettative, però molte volte condizionata anche dalla gara in meno rispetto a tutte le altre big della serie A. Stasera a San Siro i rossoneri si metteranno in pari con le altre, e finalmente i giudizi saranno più uniformi, anche nei bilanci sui singoli giocatori.

Il recupero della prima giornata di campionato, rinviata per il tragico incidente con il crollo del ponte Morandi, consentirà al Milan di tracciare una linea con le prime dieci giornate stagionali e fare il punto di cosa sta funzionando e cosa va migliorato. Domani il Milan può svegliarsi al quarto posto in classifica dopo aver attraversato la bufera in seguito al ko nel derby, oppure può rimanere ancora staccato dal gruppo di testa se dovesse andar male con il Grifone. Per questo il popolo rossonero chiede ai giocatori e al proprio allenatore uno sforzo per dare il massimo e conquistare tre punti vitali, perché da questo doppio snodo Samp-Genoa può realmente ripartire la stagione del Milan, e provare a lottare con Roma, Inter e Lazio fino alla fine per la quarta piazza. Gennaro Gattuso dovrebbe riproporre il modulo a due punte e provare a collaudare il 4-4-2 che ha steso la squadra di Giampaolo domenica sera, soprattutto affidandosi all’intesa perfetta tra Cutrone e Higuain, 8 gol in 232 minuti. Quando il Pipita e Patrick giocano uno accanto all’altro. vanno a segno ogni 29 minuti. Non ce la fa Calabria per un problema alla caviglia, al suo posto Abate.