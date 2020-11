Milan, cadono diverse serie positive: nessun gol dopo 23 partite, a secco in casa dopo 10 mesi

Oltre alla serie di risultati utili (24), il Milan interrompe altre due strisce positive con la sconfitta per 3-0 rimediata a San Siro contro il Lille: quella di partite con almeno un gol all'attivo (23 tra tutte le competizioni, l'ultima volta che i rossoneri rimasero a secco fu contro la Juve in Coppa Italia) e quella di partite con almeno due gol all'attivo (13, cominciata lo scorso 29 luglio contro la Sampdoria). In casa, invece, i rossoneri non hanno segnato esattamente dopo 10 mesi, dallo 0-0 ottenuto sempre contro i blucerchiati.