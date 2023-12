Milan-Cagliari a Prontera, Gariglio al VAR. La designazione completa

Si riporta di seguito la designazione arbitrale per Milan-Cagliari, match valido per gli ottavi di finale in gara secca di Coppa Italia:

MILAN – CAGLIARI Martedì 02/01 h.21.00

PRONTERA

MONDIN – MARGANI

IV: DIONISI

VAR: GARIGLIO

AVAR: MAZZOLENI