Milan-Cagliari, ennesimo sold-out a San Siro: attesi 74 mila spettatori per spingere i rossoneri
Questa sera i rossoneri di Massimiliano Allegri affronteranno nelle mura amiche il Cagliari di Fabio Pisacane. Una partita cruciale per i padroni di casa, ancora impegnati nella corsa Champions, e padroni del loro destino visto che, in caso di vittoria, a prescindere dai risultati degli altri campi i rossoneri si qualificherebbero alla prossima Champions League.
SAN SIRO RISPONDE PRESENTE, COME AL SOLITO
Nonostante la contestazione rivolta alla società da parte del tifo organizzato rossonero e non solo, domani a San Siro ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, saranno 74mila i supporter che proveranno a spingere il diavolo ad una vittoria che sarebbe fondamentale. Ennesimo atto d'amore da parte degli appassionati rossoneri che non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno alla squadra.
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