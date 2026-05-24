Milan-Cagliari, ennesimo sold-out a San Siro: attesi 74 mila spettatori per spingere i rossoneri

vedi letture

Questa sera a San Siro si giocherà Milan-Cagliari, partitiva valida la 38a e ultima giornata del campionato in un San Siro che sarà gremito di cuori rossoneri, che toccheranno quota 74mila.

Questa sera i rossoneri di Massimiliano Allegri affronteranno nelle mura amiche il Cagliari di Fabio Pisacane. Una partita cruciale per i padroni di casa, ancora impegnati nella corsa Champions, e padroni del loro destino visto che, in caso di vittoria, a prescindere dai risultati degli altri campi i rossoneri si qualificherebbero alla prossima Champions League.

SAN SIRO RISPONDE PRESENTE, COME AL SOLITO

Nonostante la contestazione rivolta alla società da parte del tifo organizzato rossonero e non solo, domani a San Siro ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, saranno 74mila i supporter che proveranno a spingere il diavolo ad una vittoria che sarebbe fondamentale. Ennesimo atto d'amore da parte degli appassionati rossoneri che non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno alla squadra.