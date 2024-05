Milan-Cagliari: nel secondo tempo è partito un coro dei tifosi che ha rotto il silenzio di San Siro

Come contro il Genoa, anche ieri contro il Cagliari è proseguito lo sciopero della Curva Sud Milano che è rimasta in silenzio per tutto il match e ha proseguito la sua contestazione contro la società rossonera. Durante il secondo tempo, però, qualcosa ha rotto il silenzio assordante del Meazza: una parte dei tifosi (non la Curva) ha fatto infatti partire l'unico coro della gara ("Alè Milan alè, forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai"), seguita poi da altri settori dello stadio.

Nel post-partita, Stefano Pioli ha commentato così a Sky la contestazione dei tifosi milanisti: ""Quello che abbiamo creato in questi anni è stato qualcosa di fantastico e vedere queste situazioni spiace. Tutti insieme siamo stati molto più forti, siamo stati tutti parte di una componente importante e questa energia l'abbiamo messa sempre in campo. Cercheremo di far bene, perché arrivare secondi o terzi fa una bella differenza".