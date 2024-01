Milan-Cagliari, quante novità: nessuno dei titolari era in campo negli ottavi di Coppa Italia 2023

vedi letture

Tantissime novità per il Milan questa sera in campo: nella formazione titolare Stefano Pioli ha voluto spaziare e lasciando il campo libero alla fantasia ha trovato delle soluzioni inedite. Il Milan che quest'anno affronta gli ottavi di Coppa Italia è inevitabilmente molto diverso, avendo avuto una sessione di mercato estiva molto intensa che ha cambiato di molto la rosa, ma la curiosità suggerita nel pre partita di MilanTV fa comunque impressione: nessuno dei titolari di questa sera era in campo nella partita valida per gli ottavi l'anno scorso, quella persa col Torino a San Siro.

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari:

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Simić, Hernández, Jiménez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Romero, Traorè; Jović. A disp.: Maignan, Nava; Bartesaghi, Florenzi, Kjær, Nsiala; Loftus-Cheek, Pulisic, Zeroli; Giroud, Leão. All.: Pioli.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunović; Di Pardo, Wieteska, Obert, Hatzidiakos; Deiola, Makoumbou, Jankto; Mancosu; Petagna, Luvumbo. A disp.: Aresti, Scuffet; Azzi, Capradossi, Goldaniga, Zappa; Sulemana, Viola; Oristanio, Pereiro. All.: Ranieri.

Arbitro: Prontera di Bologna.