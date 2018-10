Milan, Calabria out col Genoa: in dubbio anche per Udine

Non arrivano buone notizie dall’infermeria di Milanello. Oltre a Caldara (il difensore dovrà rimanere ai box per circa due-tre mesi), Gattuso dovrà fare a meno anche di Calabria. Come riporta il quotidiano Tuttosport, la distorsione alla caviglia sinistra rimediata contro la Sampdoria costringerà il giovane esterno a saltare la sfida col Genoa e, con ogni probabilità, anche la trasferta di Udine.