Milan, Caldara e Conti quasi pronti

Buone notizie per Gattuso dall’infermeria di Milanello. Come riporta il quotidiano Tuttosport, gli ex atalantini Caldara e Conti sono quasi pronti. Il difensore, out da alcune settimane per un principio di pubalgia, nei prossimi giorni si aggregherà al gruppo: difficilmente giocherà contro l’Inter ma è pronto a dare il suo contributo. Il terzino lavora ormai a pieno regime con i compagni: i gravi problemi ai ginocchio sono superati, ma per vederlo in campo ci vorrà ancora un po’ di pazienza.