Milan, calendario in salita: scontri diretti e gare contro squadre in lotta per la salvezza

La corsa Champions del MIlan si complica dopo la sconfitta di ieri. Da qui alla fine, infatti, le avversarie dei rossoneri saranno tutte concorrenti per l’Europa (Lazio, Juve e Atalanta) o squadre che lottano per salvarsi (Benevento, Torino e Cagliari). Ecco perché, evidenzia il Corriere della Sera, col Sassuolo era una sfida da non perdere. Da brividi l’incrocio di lunedì in casa della Lazio, dove potrebbero mancare di nuovo Ibra e Hernandez.