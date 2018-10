Milan, Calha ci prova ma non segna: 10 tiri, solo 3 nello specchio

Calhanoglu sta soffrendo particolarmente l’astinenza da gol. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il giocatore turco ci ha provato, calciando 10 volte in porta (2 in meno di Higuain), ma gli è mancata un po’ di precisione. Hakan è il secondo rossonero per tiri da fuori (7) ma solo il quinto per conclusioni nello specchio (3). Davanti ci sono Kessié (5), il Pipita (6), Bonaventura (9) e Suso (14).