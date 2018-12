Milan, Calhanoglu al top per la Champions

La speranza di Gattuso è che il gol contro il Dudelange rappresenti per Calhanoglu il punto di svolta. Lo scrive stamane il quotidiano Tuttosport, che pone l’accento sul giocatore turco dopo l’ottima prestazione offerta in Europa League. Il Milan - si legge - alla luce degli infortuni di Biglia e Bonaventura, ha necessità di ritrovare il miglior Calhanoglu. C’è bisogno che il dieci rossonero invii segnali positivi per dimostrare di poter stare ancora dentro una squadra che Leonardo e Maldini vogliono rinforzare.