Milan, Calhanoglu e Mandzukic puntano al rientro contro il Napoli

Sull'aereo che oggi pomeriggio porterà il Milan a Manchester per il match di Europa League contro lo United, non ci saranno Hakan Calhanoglu e Mario Mandzukic, i quali proseguiranno a Milanello il loro percorso di recupero. Secondo Tuttosport, per entrambi c’è una possibilità che possano essere convocati per la sfida di campionato di domenica sera contro il Napoli a San Siro.