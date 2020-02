Milan, Calvarese recidivo: con lui altri due episodi controversi ai danni dei rossoneri

Quello di questa sera in Fiorentina-Milan non è il primo episodio controverso ai danni dei rossoneri che vede protagonista l'arbitro Calvarese. Il fischietto originario di Teramo era al VAR sia in Roma-Milan dello scorso anno, quando Kolarov atterrò clamorosamente Suso in area di rigore, e sia in Juventus-Milan, sempre della scorsa stagione, nell'occasione del netto tocco di braccio di Alex Sandro sul cross di Calhanoglu. In entrambi casi non fu concesso il penalty ai rossoneri, con Calvarese che in sala VAR non corresse le decisioni errate dei direttori di gara.