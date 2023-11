Milan, Camarda sceglie la numero 73: solo un altro giocatore l'ha utilizzata nella storia rossonera

Giorni pieni di novità per quanto riguarda il Milan: alcune negative ed altre positive. In "risposta" all'infortunio di Noah Okafor, rientrato dagli impegni con la Svizzera con una lesione al flessore della coscia destra, Pioli risponde pescando dalla Primavera. Per Milan-Fiorentina infatti, complici anche le assenze di Leao (infortunio) e Giroud (squalificato), verrà convocato il 15enne Francesco Camarda.

Il centravanti della Primavera, che con Abate indossa la maglia numero 9, per la Prima Squadra ha scelto la numero 73, che in tutta la storia rossonera è stata indossata solo da un altro giocatore: si tratta di Manuel Locatelli, centrocampista che ha esordito in Serie A proprio con la maglia del Diavolo e che oggi gioca nella Juventus.