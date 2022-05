Milan campione d'Italia! E Ibra bacia la coppa: "I said I did"

MilanNews.it

Ricordate le dichiarazioni di Ibrahimovic al suo primo anno dopo il ritorno al Milan? "Con me dell'inizio vincevamo lo scudetto". Alla fine, Zlatan aveva ragione: con lui dall'inizio i rossoneri hanno vinto il campionato 21/22, candidandosi come Campioni d'Italia. L'attaccante svedese, con tutto il suo ego, ha ricordato sui social le sue parole: "I said i did", che significa "Detto e fatto".