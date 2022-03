Milan, che difesa solida: soli 4 gol subiti nelle ultime 10 partite disputate

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dalla clamorosa sconfitta contro lo Spezia in avanti, il Milan ha giocato 10 partite, di cui 8 in campionato e 2 in Coppa Italia. In questo arco di tempo il reparto che fra i rossoneri ha performato meglio è sicuramente la difesa. Infatti, sono solo 4 le reti incassate nelle ultime 10 uscite, con ben 7 porte inviolate. I rossoneri hanno preso gol solo contro l’Inter, contro la Salernitana (2) e contro l’Udinese.