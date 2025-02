Milan, che fatica dopo le gare di Champions: solo quattro vittorie nelle nove gare giocate in stagione al rientro da un impegno europeo

vedi letture

Come riporta il sito della Lega Serie A in vista di Torino-Milan, la squadra granata vuole continuare la tradizione positiva in casa con il Diavolo: in Piemonte, infatti, i granata sono rimasti imbattuti in 10 delle ultime 11 gare contro i rossoneri. Gli uomini di Vanoli vogliono proseguire la striscia di imbattibilità interna che dura da quattro partite, e proprio tra le mura amiche hanno mostrato segni di un risveglio offensivo, andando a bersaglio in tutti i primi tempi di queste ultime quattro gare.

Il Milan si presenta all’appuntamento forte di un filotto di 14 punti conquistati dall’approdo di Conceição in panchina, ma deve fare i conti con un bilancio altalenante dopo le partite di Champions League, avendo vinto solo quattro delle nove gare giocate in stagione al rientro da un impegno europeo. I rossoneri sono la squadra con più attacchi verticali (61) e la seconda per duelli vinti dopo l’Inter; di contro il Torino fatica nei due fondamentali e dovrà limitare l’esuberanza rossonera per fare risultato.