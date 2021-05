Milan, che squillo per la Champions. Le mosse di Pioli sorprendono Pirlo e la Juve

Vittoria storica per il Milan che in dieci anni non ha mai vinto all’Allianz Stadium. Un successo fondamentale per salire a 72 punti e staccare la Juventus, vincendo di fatto uno scontro diretto per lo sprint Champions. Inoltre il successo per 3-0 contro i bianconeri pone il Milan in vantaggio negli scontri diretti (all’andata 3-1 per la Juve). Le mosse di Pioli, che ha schierato Diaz e Calhanoglu dietro Ibrahimovic con Rebic e Leao in panchina, hanno sorpreso Andrea Pirlo. La Juve non è mai stata pericolosa grazie a una difesa solida e concentrata e a tre giocate meravigliose di Diaz, Rebic e Tomori. La strategia di Pioli ha pagato e il Milan è tornato a casa con tre punti fondamentali e un ulteriore passo verso la Champions: “Credo che non esistano partite perfette però ci siamo andati molto vicino. Abbiamo giocato da squadra matura, attesa e determinata e abbiamo vinto una partita moto difficile e molto importante. Però bisogna pensare subito alla prossima perché fra tre giorni avremo un’altra partita difficile”. Il Milan infatti ha ancora un calendario complicato perché dovrà affrontare Torino e Cagliari, due club in lotta per non retrocedere, e poi alla fine in casa dell’Atalanta. Ma è un Pioli che vuole godersi la grande impresa in casa della Juve, dopo aver sorpreso Pirlo con uno schieramento diverso dal solito: “Tutte le volte prepariamo strategie per le singole partite. Pensavo di giocare coi due trequarti, due giocatori più adatti a ricoprire quelle posizioni. Ho la fortuna di avere tutti i giocatori disponibili e pronti”. Menzione speciale per Tomori, poiché l’intenzione del Milan è di riscattarlo alla fine della stagione: “La nostra intenzione per Tomori è chiara e anche quella del ragazzo, ma poi vedremo a fine campionato”.