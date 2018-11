Milan, chi al posto di Biglia? Gattuso punta su Bakayoko, ma non su Montolivo

Con l'infortunio di Lucas Biglia, che dovrà restare in infermeria per almeno un mese, Rino Gattuso dovrà trovare un nuovo centrocampista a cui affidare le chiavi delòa mediana milanista: secondo La Gazzetta dello Sport, per sostituire l'argentino, le preferenze del tecnico rossonero sono orientate su Bakayoko e in seconda battuta su Bertolacci e Mauri, mentre Montolivo resta sempre ai margini del progetto.