Milan, chi ha il tocco magico? Il video della sfida negli Usa tra Pobega, Reijnders e Mirante

Divertente sfida quella che ha visto protagonisti Pobega, Reijnders e Mirante negli Stati Uniti. In un ritaglio di tempo i tre rossoneri si sono sfidati sul "tocco magico": dovevano segnare in una porticina calciando dalla linea di fondo, di prima, con l'esterno del piede. Come sarà andata? Ce lo dice il Milan con questo video su Instagram: