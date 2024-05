Milan, chi si rivede: Jovic verso una chance dal primo minuto, i suoi numeri in rossonero

Matchday! E' arrivato il giorno di Torino-Milan, in programma questa sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino con le due squadre che scenderanno in campo per la penultima giornata di questo campionato, nonchè ultimo impegno in trasferta in questa stagione da parte dei rossoneri di Pioli. Il Milan avrà così di fronte i granata di Ivan Juric, a caccia di importanti punti per arrivare in zona Europa. Con molta probabilità a guidare l'attacco rossonero questa sera ci sarà l'attaccante serbo Luka Jovic: ecco un breve focus sui suoi numeri al Milan.

Infatti, per Jovic sono 8 le reti totali in questa sua prima stagione in rossonero condite da un solo assist. In campionato, finora il serbo ha segnato 6 gol e spesso da subentrato a partita in corso (in coppia con Giroud o Okafor).