Milan, Christian Pulisic eletto MVP del mese di gennaio

Non è la prima volta in questa stagione. E, c'è da giurarci, non sarà l'ultima se il rendimento continuerà a essere di altissimo livello. Ad aggiudicarsi l'Emirates MVP per il mese di gennaio è Christian Pulisic, un premio che arriva dopo un mese ricco di grandi prestazioni e gol pesanti, anzi pesantissimi. Il numero 11 rossonero è andato a segno in tutte le competizioni disputate dal Milan nel corso del primo mese dell'anno, lasciando il suo segno indelebile.

Impossibile non partire dai due gol firmati nel corso della Supercoppa di Riyadh. Prima il rigore trasformato contro la Juventus, quello che ha avviato la rimonta in Semifinale; poi la rete del momentaneo 2-2 nella Finale con l'Inter, il gol che ha creato le premesse per il 3-2 finale firmato da Tammy Abraham. Un'impronta nitida, concreta, sul 50° trofeo della storia rossonera.

Non di sola Supercoppa Italiana ha vissuto il gennaio di Christian Pulisic, però. È arrivato il sesto gol stagionale in campionato, a rompere un digiuno che perdurava - in Serie A - da ottobre. Una rete, quella col Parma, coincisa con una vittoria; lo stesso non è purtroppo valso con il gol firmato a Zagabria contro la Dinamo, che però ha permesso a Chris di riscrivere il suo record personale per partecipazioni a un gol in Champions League.

Numeri eccellenti, prestazioni da leader e autentico trascinatore per un giocatore sempre di più nel cuore dei tifosi rossoneri. Per aggiudicarsi il secondo premio stagionale (il primo era arrivato a settembre), Pulisic ha superato - in ordine alfabetico - Rafael Leão, Strahinja Pavlović e Tijjani Reijnders. Bravo Chris!