Milan, Christian Pulisic eletto MVP del mese di settembre

Un crescendo rossiniano. Se l'antipasto del mese di agosto, per Christian Pulisic, era stato servito con il gol di Parma e con l'assist per Pavlović all'Olimpico, i 30 giorni di settembre sono stati invece la conferma di questo suo convincente inizio di 2024/25. Chris si è alzato sui pedali, ha segnato tanto ed è stato sempre decisivo aiutando la squadra a uscire da un iniziale momento delicato.

La prima sosta stagionale lo aveva portato a giocare due amichevoli oltreoceano con gli USA (impreziosite da un gol contro la Nuova Zelanda), ma al rientro ha fatto subito la differenza ed è andato in gol in quattro partite consecutive, come era già accaduto nel marzo scorso (Empoli-Slavia Praga-Verona-Slavia Praga). Ha segnato su rigore contro il Venezia (più l'assist per Fofana), poi si è ripetuto dopo pochissimi minuti contro il Liverpool, nonostante la sconfitta finale.

Poi la perla che ha sbloccato il Derby del 22 settembre, e il sigillo del 3-0 finale contro il Lecce. Insomma, Puli è stato uno degli attori principali tra i rossoneri in queste partite. A conferma del suo essere incisivo e decisivo, Chris (32: 20G+12A) è il giocatore di Serie A che ha contribuito a più gol nelle ultime due stagioni in tutte le competizioni, davanti a Rafael Leão.

La votazione sul nostro sito lo ha proclamato MVP Emirates del mese di settembre 2024 superando l'altro eroe del Derby, Matteo Gabbia, e Tijjani Reijnders, sempre presente nella mediana rossonera. Ora è atteso dalla Fiorentina e poi da due settimane di sosta, che passerà con la nazionale statunitense, prima di rientrare a Milanello e vivere un mese di ottobre altrettanto da protagonista.