Milan, Chukwueze titolare a Lecce: il nigeriano torna dal 1' dopo oltre un mese

Samuel Chukwueze torna titolare nel Milan per la gara con il Lecce valida per la dodicesima giornata di Serie A. Il nigeriano torna dal primo minuto dopo oltre un mese di stop a causa di un problema muscolare alla coscia destra: l'ultima gara in campionato, infatti, è stata la trasferta di Genova.