Milan, col Benevento ecco Ibra. A cui Vigorito pensò nel 2019: "Mi fermò Inzaghi..."

Contro il Benevento tornerà a disposizione dell'allenatore del Milan Stefano Pioli il centravanti Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese questa settimana è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione in una sfida molto importante per entrambe le squadre, per il Milan in chiave quarto posto ma anche in chiave salvezza per i sanniti che nel dicembre 2019 - nel corso della stagione promozione - pensarono a un clamoroso arrivo nel Sannio di Zlatan Ibrahimovic.

A svelarlo, in quella occasione, fu proprio il presidente del club Oreste Vigorito: "Ero alla ricerca di un attaccante e approfittando della presenza di Inzaghi ho chiesto se aveva ancora rapporti. Lui mi chiese se facevo seriamente e io risposi: 'Mi pare che faccia il calciatore e noi mica lo mettiamo a fare le pizze'". A quel punto Inzaghi mi spiegò come Ibra non sarebbe mai venuto a Benevento, perché si tratta di un campione che deve essere al centro di un mondo che ruota attorno a lui. Non è che però mi convinsero del tutto… convincere Sagna ad accettare in passato non fu più facile".

La storia poi la conosciamo tutto, Ibrahimovic qualche giorno dopo avrebbe ufficializzato il suo ritorno al Milan, club nel quale gioca tutt'ora.