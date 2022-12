Milan, com'è cambiata la media gol di Leao con Pioli

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rafael Leao è una certezza per il Milan e lo dimostrano anche i suoi numeri realizzativi. Nei suoi primi anni in rossonero, il portoghese vieniva crititcato per la discontinuità e la poca cattiveria sotto porta. Anche alla sua prima stagione da titolare a sinistra e completa con Pioli, quella 2020/2021, Leao aveva fatto registrare una media gol di una rete ogni 358 minuti. Oggi questa media, dopo un 2022 superlativo, è nettamente migliorata: Rafa va in gol una volta ogni 211 minuti. L'obiettivo è migliorarsi ancora.