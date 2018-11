Milan, con Calabria in campo la media punti è di 1.8 a partita

Il Milan ha puntato molto su Davide Calabria, fin dalla scorsa stagione in cui i rossoneri non hanno potuto fare affidamento su Andrea Conti. Il terzino classe 1996 è cresciuto molto nell’ultimo anno, diventando sempre più importante per la formazione milanista. Come si legge sul match program redatto dal Milan per la sfida contro il Dudelange, la media punti della squadra rossonera con Calabria in campo, tra lo scorso campionato e quello in corso, è di 8 a partita mentre senza di lui è stata di 1.5 punti.