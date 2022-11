Milan, con la Fiorentina tornano in campo Theo e Giroud

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come riferisce correttamente il Corriere dello Sport, in occasione della sfida di domani pomeriggio alle 18 tra Milan e Fiorentina torneranno titolari dal primo minuto sia Theo Hernandez che Olivier Giroud, entrambi squalificati in occasione dell'ultimo turno di campionato contro la Cremonese, finito con un amaro pareggio. Entrambi i calciatori, poi, partiranno per la Francia e parteciperanno al Mondiale in Qatar.