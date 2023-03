Milan, con Leao in campo vinci di più in Serie A: i dati a confronto

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Dopo aver saltato la sfida contro la Fiorentina per squalifica, Rafael Leao è pronto a tornare titolare contro la Salernitana. Come riferisce La Gazzetta dello Sport stamattina, il Milan vince molto di più quando gioca il portoghese: con lui in campo, infatti, il Diavolo vince il 67% delle partite in Serie A (considerato il dato delle gare dall’inizio della scorsa stagione), senza invece la percentuale si dimezza e diventa del 33%.