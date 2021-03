Milan con o senza Ibra, in ogni caso la media punti è da Champions

In questa stagione il Milan, fin qui i rossoneri hanno giocato 40 partite, ha dovuto fare a meno di Zlatan Ibrahimovic per quasi metà dei match disputati: 19 senza, 21 partite con Zlatan. Il dato da sottolineare è che la squadra allenata da mister Pioli ha conquistato lo stesso numero di punti sia con che senza lo svedese: 42. Quando mancava Ibra il Milan ha collezionato dodici vittorie, sei pareggi e una sconfitta, con lui in campo tredici vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte. La media appunti addirittura è più alta quando il numero 11 non è in campo: 2,21 contro 2 punti. In ogni caso è una media ottima, una media da Champions: è l'ennesima dimostrazione della bontà del lavoro fatto da mister Pioli nell'ultimo anno e mezzo.