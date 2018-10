Dopo la convocazione di domenica, Andrea Conti si appresta a tornare in campo, ma non con la prima squadra. Come riporta il quotidiano Tuttosport, venerdì il giovane esterno rossonero giocherà con la Primavera per iniziare a mettere minuti nelle gambe. La sua presenza con la formazione di mister Lupi, dunque, è confermata.