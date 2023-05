Milan contato a centrocampo contro Spezia e Inter. Momento di valutazioni per presente e futuro

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La testa è, chiaramente, anche e soprattutto all'EuroDerby di ritorno di martedì, ma oggi il Milan è atteso da un confronto di certo meno prestigioso, ma molto molto importante; i rossoneri, infatti, saranno ospiti dello Spezia, sceso, dopo l'ultima giornata di campionato, in zona retrocessione e bisognoso di punti quanto la squadra di Pioli, impegnata nella rincorsa al piazzamento Champions.

Ovviamente Stefano Pioli varerà un turnover importante per far riposare diverse pedine in vista della sfida contro l'Inter, ma c'è un reparto in cui c'è poco da scegliere. A centrocampo, d'altronde, il tecnico rossonero ha letteralmente gli uomini contati: in Liguria saranno disponibili Tonali, Pobega, Vranckx e Bakayoko, mentre in Champions League dovrebbe tornare dal problemino muscolare il solo Krunic a fronte dei saluti di Vranckx e Bakayoko, non inseriti in lista Uefa; Bennacer sarà operato a breve e, secondo le prime indiscrezioni, sarà out per almeno 3-4 mesi.Pioli, dunque, dovrà fare delle valutazioni su chi schierare in mezzo al campo sia per il presente, in attesa che la dirigenza decida come sistemare il reparto per la prossima stagione. L'infortunio di Bennacer potrebbe cambiare il destino di Vranckx. Il centrocampista belga, utilizzato col contagocce in questa stagione, ha un riscatto fissato sui 12 milioni di euro e il suo futuro in rossoner era piuttosto in bilico; considerando, dunque, che il Milan avrebbe comunque la necessità in estate di rinforzare il centrocampo, è possibile che, per necessità numeriche e di inserimento nella rosa, Maldini e Massara potrebbero andare a ridiscutere l'acquisto a titolo definitivo del numero 40.