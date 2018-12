Milan, Conti è pronto dopo un lungo calvario: presto l’esordio

“Sono a disposizione, quando il mister vuole mettermi dentro può contare su di me”. Andrea Conti non vede l’ora di tornare in campo, e presto arriverà il momento dell’esordio bis in maglia rossonera. Il terzino destro da qualche partita viene convocato regolarmente da Gennaro Gattuso, ma non ha ancora assaggiato il clima partita. Ci è andato vicino all’Olimpico di Roma contro la Lazio, ma in quell’occasione il tecnico aveva preferito non toccare gli automatismi della difesa. Contro il Parma se il Milan avesse chiuso prima la gara, magari con la rete del 3-1, Conti avrebbe potuto esordire. Contro il Torino domani sera arriverà un’altra occasione, e nel finale di gara l’ex Atalanta spera di riassaporare il caloroso abbraccio di San Siro. “Non ho una partita intera nelle gambe, ma qualche spezzone posso farlo, quando il mister vorrà ci sono", ha detto a Sky Sport.

Conti poi ha ricordato i momenti difficili, quando il doppio infortunio al crociato l’ha bloccato a letto: “Psicologicamente gli infortuni mi hanno massacrato, ho cercato di nascondere la mia tristezza, ma è stato un anno davvero difficile. Vedi i tuoi compagni soffrire in campo e tu non puoi fare niente per aiutarli”. Ma ora che il peggio è alle spalle, l’obiettivo è riportare il Milan dove merita: “Una società come il Milan non può non puntare alla Champions e al quarto posto. Il mio obiettivo è stato sempre quello di riportare il Milan dove merita, sul tetto d'Italia e d'Europa”.