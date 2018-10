Milan, Conti torna tra i convocati dopo 225 giorni

Dalla vigilia di Milan-Sampdoria arriva una buona notizia per l'ambiente rossonero, in un periodo decisamente negativo sotto il profilo dei risultati. Nell'elenco dei convocati per il match contro la formazione ligure, infatti, è tornato ad essere presente Andrea Conti, sulla via del recupero dopo i due brutti infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo per tutta la scorsa stagione. Il terzino rossonero, quindi, torna tra i convocati esattamente dopo 225 giorni. L'ultima convocazione risaliva al 17 marzo scorso, in occasione della partita casalinga contro il Chievo.