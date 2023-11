Milan, continua l'emergenza in difesa: a Lecce verrà aggregato ancora Simic

Continua l'emergenza in difesa in casa rossonera dove ci sono sicuramente out Kalulu e Pellegrino, mentre Kjaer è ancora in dubbio e solo oggi si saprà se sarà o meno a disposizione di Stefano Pioli per la trasferta di Lecce. Sul volo che decollerà da Malpensa oggi pomeriggio e che porterà il Diavolo in Puglia verrà comunque aggregato nuovamente Jan-Carlo Simic, giovane centrale della Primavera di Abate. Lo riferisce Tuttosport.