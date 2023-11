Milan, continua l'emergenza in difesa: Simic convocato per la Fiorentina, non ci potrà essere in Champions

Con Kjaer, Kalulu e Pellegrino ancora out per infortunio, continua l'emergenza in difesa per Stefano Pioli che ha a disposizione solo due centrali, vale a dire Tomori e Thiaw. La prima alternativa a loro è dunque il giocatore della Primavera Jan-Carlo Simic, il quale, come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, sarà convocato per il match di campionato contro la Fiorentina, mentre non ci sarà in Champions League contro il Borussia Dortmund in quanto è fuori dalla lista UEFA.