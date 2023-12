Milan, continuano le conversazione per Miranda: possibile il suo arrivo in estate, meno a gennaio

vedi letture

Mancano poco meno di una settimana (e una partitadi campionato) all'inizio del calciomercato invernale 2024, ma il Milan è già chiaramente attivo da diverse settimane per regalare rinforzi sia per il presente che per l'immediato futuro. Tra i vari acquisti su cui lavora la dirigenza rossonera c'è indubbiamente Juan Miranda del Real Betis. Il giocatore verrebbe per fare il vice Theo Hernandez, che ora come ora non ha un vero sostituto di ruolo, costringendo Florenzi ad adattarsi a sinistra.

Continuano, dunque, le conversazioni per Juan Miranda, in scadenza a giugno con il Betis Siviglia; possibile il suo arrivo in estate, meno a gennaio. Occhio alla concorrenza di alcuni club europei, tra cui il Borussia Dortmund.