Milan, contro il Barcellona il primo incrocio con Kessie dalla sua partenza

Il 1° agosto a Las Vegas, nel modernissimo Allegiant Stadium, il Milan sfiderà il Barcellona per l'ultima delle tre amichevoli americane, prima del rientro in Italia e dell'inizio della stagione ufficiale. La partita, che si giocherà alle ore 5 italiane del 2 agosto, metterà per la prima volta di fronte dalla sua partenza nell'estate del 2022 Franck Kessie e i rossoneri. Il giocatore ivoriano non è un titolare della formazione blaugrana, anzi si parla di una possibile uscita nel corso della sessione estiva.