Milan, contro il Bologna sarà la 100esima gara ufficiale nel mese di agosto

Si comincia il 21 agosto, di lunedì sera: il Milan sarà l'ultima a scendere in campo. Sarà la centesima partita ufficiale disputata nel mese di agosto nella storia rossonera: finora 66 vittorie, 20 pareggi e 13 sconfitte. Il 21 agosto il Milan ha giocato 8 volte finora, vincendo in 4 occasioni, pareggiando 3 volte e perdendo solo in un caso.