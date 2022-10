Milan, contro il Chelsea le sfide numero 44 e 45 a una squadra inglese

MilanNews.it

In una settimana il Milan sfiderà per due volte il Chelsea, nella gare valevoli per il terzo e il quarto turno della fase a gruppi di Champions League. Domani sera alle 21 italiane si scenderà in campo a Stamford Bridge, martedì 11 sempre alle 21 il teatro sarà invece San Siro. Si tratta delle sfide numero 44 e 45 per il club rossonero contro una squadra inglese. Il bilancio, fino a questo momento, parla di 12 gare vinte, 13 pareggiate e 18 perse: uno score da migliorare. Lo riporta il sito magliarossonera.it.