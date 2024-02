Milan, contro il Frosinone saranno sette i giocatori indisponibili

Il Milan alle 18 scenderà in campo al Benito Stirpe contro il Frosinone, nel match valido per la ventitreesima giornata di campionato e quarta del girone di ritorno. L'emergenza infortuni in difesa ancora non è finita per mister Stefano Pioli, che quantomeno ritrova dalla panchina Ismael Bennacer, anche se ancora Samuel Chukwueze rimarrà in Coppa d'Africa e lo farà fino alla fine della competizione il prossimo weekend.

Gli indisponibili di oggi, per Pioli, saranno sette. Agli infortunati lungodegenti tra difesa e centrocampo - Caldara, Kalulu, Pobega. Thiaw, Tomori- si aggiunge anche il terzo portiere Mirante che ha subito in settimana una piccola operazione dermatologica. Il settimo, come detto, è Samuel Chukwueze.